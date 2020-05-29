Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
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с чего всё началось

Подъезды — самое «недооценённое» место по опасности подхватить вирус

Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде

ТАСС04:33

Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

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Онищенко оценил вероятность заразиться коронавирусом в подъезде

URA.Ru02:27

Онищенко: маску надо надевать до выхода из квартиры

Парламентская газета02:43

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Известия02:37

Это самое «забытое» место, где можно подхватить коронавирус

Московский Комсомолец04:24

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

РИА Новости01:52
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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

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На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

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Гаджеты

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Кино

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В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Общество

Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
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Авто

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Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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Китай примет решительные контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может завершиться в нестандартном формате.
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Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi раскрыл план покорения мира

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработал новый антикризисный план, тезисы из которого активно обсуждались в СМИ в последнее время.
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МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
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Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
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Фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на конец августа

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В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек

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В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

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Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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