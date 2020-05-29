Коронавирус
РИА НовостиОнищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
Читать в источнике
Оценить613
с чего всё началось
Москвичи должны будут носить маски или респираторы не только в общественном транспорте и магазинах, но и на прогулках и во время занятий спортом на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима с 1 июня.Парламентская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Кино
Шоу продолжается: по мотивам фильма «Апгрейд» снимут сериал
Напомним, фильм «Апгрейд» вышел в 2018 году и при своем невероятно скромном бюджете в 5 миллионов долларов собрал в прокате более 16 миллионов.
Телепрограмма 02:28
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Футбол
«Реал» стал самым дорогим клубом Европы
Мадридский "Реал" стал самым дорогим клубом Европы по данным исследования аудиторской компании Football Benchmark.
Газета.Ru 00:50
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Китай примет решительные контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.
РИА Новости вчера в 06:30
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Общество
3834 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Калужской области
Ещё у 90 человек подтверждён коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 04:58
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате
Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может завершиться в нестандартном формате.
Газета.Ru 05:01
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi раскрыл план покорения мира
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработал новый антикризисный план, тезисы из которого активно обсуждались в СМИ в последнее время.
Новые автомобили 27 мая в 11:19
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Музыка
Фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на конец августа
Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» состоится 28, 29 и 30 августа на острове Канта.
Калининград.Ru 04:45
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 230 человек
Екатеринбург, 29 мая 2020, 10:53 — REGNUM Новые 230 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
REGNUM 03:53
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 27 мая в 00:43