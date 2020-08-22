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РИА Новости
РИА Новости

Онищенко назвал размер достойной стипендии

Онищенко добавил, что студентов нужно поощрять за хорошую успеваемость.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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Телеканал 360°

Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

Телеканал 360°вчера в 13:53
Lenta.ru

Онищенко обозначил размер достойной стипендии

Lenta.ruвчера в 15:22
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Газета.Ruвчера в 15:37
РИА Новости

Онищенко назвал размер достойной стипендии

РИА Новостивчера в 16:20
РЕН ТВ

Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ

РЕН ТВвчера в 13:43
Народные новости

Онищенко назвал достойный уровень стипендии для студентов в России

Народные новостивчера в 12:36
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

URA.Ruвчера в 11:50

В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобиливчера в 23:53
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Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса

Как писал NEWS.ru, ранее Кириенко заявил, что Россия продемонстрировала морально-нравственное лидерство во время пандемии коронавируса, государство выбрало главной ценностью спасение жизней людей.
News.ruвчера в 15:12
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.
CT news20 августа в 16:32
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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