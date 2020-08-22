Онищенко назвал размер достойной стипендии
Онищенко добавил, что студентов нужно поощрять за хорошую успеваемость.В источнике
С чего всё началось
Онищенко назвал размер достойной стипендии в России
Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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