Онищенко назвал размер достойной стипендии для российских студентов
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал достойный размер стипендии для учащихся российских университетов. По его мнению, выплаты должны быть на уровне прожиточного минимума.В источнике
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Онищенко назвал размер достойной стипендии в России
Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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