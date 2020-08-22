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Онищенко назвал размер достойной стипендии для российских студентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал достойный размер стипендии для учащихся российских университетов. По его мнению, выплаты должны быть на уровне прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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RT на русском

Онищенко рассказал о желаемом размере стипендий

RT на русском19:15
РИА Новости

Онищенко назвал размер достойной стипендии

РИА Новостивчера в 16:20
Lenta.ru

Онищенко обозначил размер достойной стипендии

Lenta.ruвчера в 15:22
Газета.Ru

Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Газета.Ruвчера в 15:37
Телеканал 360°

Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

Телеканал 360°вчера в 13:53
Народные новости

Онищенко назвал достойный уровень стипендии для студентов в России

Народные новостивчера в 12:36
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Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

URA.Ruвчера в 11:50

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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