Онищенко назвал размер достойной стипендии для российских студентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал достойный размер стипендии для учащихся российских университетов. По его мнению, выплаты должны быть на уровне прожиточного минимума.