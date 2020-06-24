Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.

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Экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь. Здесь 24 июня проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.

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