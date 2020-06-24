Политика
Аргументы неделиОнищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь. Здесь 24 июня проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.ТАСС03:28
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Здоровье
Ученые рассказали о симптомах рака кишечника
Ученые рассказали СМИ о первых симптомах рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:39
Общество
В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе
Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей.
Газета.Ru 12:32
Общество
Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе
Мэрия Вены разослала населению ваучеры на €25 и €50 для одного посещения ресторана.
ТАСС 12:17
Общество
Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Политика
Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко посетил все три официальных мероприятия – парад, возложение венков к могиле Неизвестного солдата и прием от имени президента России, после чего отбыл в Минск.
Ведомости 09:33
Происшествия
В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи
Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
Общество
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Политика
Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии.
РБК 12:29
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
Общество
Адвокат Ефремова обозначил сумму возможной компенсации
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, опроверг информацию о том что Ефремов продает дом, чтобы выплатить компенсацию родственникам погибшего в пьяном ДТП Сергея Захарова.
Рамблер 11:38
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 11:27
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 22 июня в 08:03
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 11:15
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку
Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» объявил о переезде в Испанию
Участник российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко объявил о намерении переехать жить в Испанию.
РЕН ТВ 11:41
Политика
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Российский лидер Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Инфорос 07:31
Политика
ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого
«Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий» - говорится в сообщении ГБР.
Московский Комсомолец 08:57
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе
Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия.
REGNUM 06:06
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Религия
Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.com вчера в 07:20
Политика
ООН призвала Израиль отказаться от аннексии палестинских земель
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий.
Вести.Ru 09:37
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Наука
Зарождение нового континента обнаружено в Индийском океане
Геологи из Франции и Австралии изучили состав пород в южной части Индийского океана и выявили, что зарождение нового континента началось в этом месте.
Goroday.ru 01:59
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10