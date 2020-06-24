Политика

Аргументы неделиАргументы неделиОнищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете

Экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь. Здесь 24 июня проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
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с чего всё началось

Онищенко назвал центральную трибуну Парада в Москве самым безопасным местом в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.
ТАСС03:28

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Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом

РИА Новости07:25

Онищенко назвал самое безопасное место в мире при пандемии COVID-19

Московский Комсомолец04:46

Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом во время парада Победы

Телеканал 360°02:50

Онищенко назвал трибуну на Красной площади самым безопасным местом страны

РБК03:59

Онищенко назвал центральную трибуну Парада в Москве самым безопасным местом в России

ТАСС03:28

Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии коронавируса

Lenta.ru02:52

Онищенко назвал Красную площадь «самым безопасным местом в мире»

Газета.Ru04:29
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Здоровье

Ученые рассказали о симптомах рака кишечника

Ученые рассказали СМИ о первых симптомах рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:39
Общество

В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе

Ранее региональные СМИ, ссылаясь на зрителей парада, сообщили, что танк Т-34, который сохранился со времен Великой Отечественной войны и был отреставрирован специально к празднованию Дня Победы, не вписался в поворот и почти врезался в зрителей.
Газета.Ru 12:32
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Общество

Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе

Мэрия Вены разослала населению ваучеры на €25 и €50 для одного посещения ресторана.
ТАСС 12:17
Общество

Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
1
Политика

Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко посетил все три официальных мероприятия – парад, возложение венков к могиле Неизвестного солдата и прием от имени президента России, после чего отбыл в Минск.
Ведомости 09:33
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Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
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Общество

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
1,5K
Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
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Политика

Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Статью президента Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную в американском журнале National Interest, активно обсуждают в Германии.
РБК 12:29
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Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
6,5K
Общество

Адвокат Ефремова обозначил сумму возможной компенсации

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, опроверг информацию о том что Ефремов продает дом, чтобы выплатить компенсацию родственникам погибшего в пьяном ДТП Сергея Захарова.
Рамблер 11:38
1
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 11:27
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
125
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30
2,7K
Энергетика

Польша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 22 июня в 08:03
92
Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва 11:15
11
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе в шутку

Как сообщил ведущий YouTube-проекта "Comment Out" Владимир Маркони, юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сделали заявление о своем разводе после восьми лет отношений в рамках шоу.
Газета.Ru 11:50
114
Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» объявил о переезде в Испанию

Участник российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко объявил о намерении переехать жить в Испанию.
РЕН ТВ 11:41
5
Политика

Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади

Российский лидер Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Инфорос 07:31
45
Политика

ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого

«Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий» - говорится в сообщении ГБР.
Московский Комсомолец 08:57
1
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
32
Общество

Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратовской думе

Саратов, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Оценку поведения депутатов Саратовской области, где ранее произошла потасовка между народными избранниками из фракций КПРФ и «Единая Россия», даст мандатная комиссия.
REGNUM 06:06
2,8K
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Религия

Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.com вчера в 07:20
55
Политика

ООН призвала Израиль отказаться от аннексии палестинских земель

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий.
Вести.Ru 09:37
1
Космос

Планетологи объяснили отличие видимой и обратной стороны Луны

Live24 08:25
3
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
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Наука

Зарождение нового континента обнаружено в Индийском океане

Геологи из Франции и Австралии изучили состав пород в южной части Индийского океана и выявили, что зарождение нового континента началось в этом месте.
Goroday.ru 01:59
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Происшествия

В Москве-реке возле Павелецкой набережной утонула женщина

ТАСС 12:30
6
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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