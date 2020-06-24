Политика
URA.RuОнищенко назвал самое безопасное место в мире во время пандемии
Все, кто стоит на трибуне, прошли проверку на коронавирус, а ветераны за две недели до парада были на самоизоляции, уточнил он. «Самое безопасное место в России и на планете — это здесь», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.ТАСС03:28
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Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
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Газета.Ru 07:26
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Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
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Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 606 881 в 85 регионах.
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Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
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Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
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Тарантас Ньюс вчера в 03:38
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
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Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
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В Венгрии может быть налажено производство новых самолетов Ил-103.
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Valve назвала лучшие новинки в Steam за прошлый месяц
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В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
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Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15