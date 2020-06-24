Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил журналистов, что центральная трибуна, возведенная на Красной площади, откуда за парадом Победы наблюдают президент РФ Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом в стране.

с чего всё началось

Все, кто стоит на трибуне, прошли проверку на коронавирус, а ветераны за две недели до парада были на самоизоляции, уточнил он. «Самое безопасное место в России и на планете — это здесь», — приводит слова Геннадия Онищенко ТАСС.

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