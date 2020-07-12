Коронавирус
Газета.RuОнищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru.
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с чего всё началось
Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.URA.Ruвчера в 07:53
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Онищенко рассказал, какая страна наиболее безопасна для поездки в период пандемии
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