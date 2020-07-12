Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.

с чего всё началось

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru.

Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии

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