Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОнищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru.
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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, подчеркнул Онищенко. Можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, отметил депутат, подчеркнув, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

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Армия и оружие

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Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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