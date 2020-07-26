Коронавирус
Lenta.ruОнищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.
Читать в источнике
Оценить215
с чего всё началось
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.РИА Новости12:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Кино
Минкультуры рекомендует исключить драмы из проката
Коллектив Мариинского театра в Санкт-Петербурге в ближайшие дни отправится на первые после изоляции зарубежные гастроли в Италию и выступит на двух фестивалях – в Равенне и Равелло.
Независимая газета 10:03
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Общество
Мишустин: с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Znak.com 24 июля в 06:33
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.
News.ru 08:36
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" нанес поражение "Сампдории" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, завоевав титул девятый раз подряд.
РИА Новости 17:46
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Футбол
«Чайка» представила новый логотип
Клуб ФНЛ «Чайка» на своей странице в «Твиттере» презентовал новый логотип. Эмблема выполнена в бело-синем цвете.
Чемпионат 17:32
Общество
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Японская компания Mitsubishi Chemical сообщила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK.
РИА Новости 15:16
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Общество
В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса
Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 17:31
Кино
Участник «Лиги справедливости» уличил Джосса Уидона в трусости
Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в фильме "Лига справедливости", вновь обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, который был вынужден завершить работу после того, как проект покинул Зак Снайдер.
Kinonews.ru 15:48
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Технологии
В США представили проект квантового интернета
ToDay News Ufa 07:25
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
Вечерняя Москва 13:06
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:38
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Политика
Путин не забыл «грязные делишки» Лондона: Британцы предупредили своих о коварстве России
"Россия - и, говоря конкретнее, Путин - рассматривает Великобританию сквозь хоть и кривую, но вполне конкретную историческую призму", - пишет журналист, упрекая своё правительство в расхлябанности и в том, что оно не признаёт факт наличия "коварного врага" в лице Москвы.
Царьград 05:21
Армия и оружие
Чем США усиливают свою авиацию для противостояния России и Китаю
Боятся войны с Россией или Китаем, считают эксперты. Соединенные штаты Америки фактически начали подготовку к войне с Россией или Китаем.
Территория новостей 11:30
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Здоровье
Выявлено 143 случая заболевания коронавирусом в Подмосковье за сутки
Всего по 1 случаю коронавируса подтвердили в Рузском округе, Протвине, Мытищах, Талдоме, Солнечногорске, Зарайске, Егорьевске и прочих муниципалитетах.
Evo-rus.com 12:03
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19