Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.

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