Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОнищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.
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Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
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Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах

Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.
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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
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«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

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Футбол

«Чайка» представила новый логотип

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Японская компания Mitsubishi Chemical сообщила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK.
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Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
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Общество

В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса

Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
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Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Талалаев возглавил «Ахмат»

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"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
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Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

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Чем США усиливают свою авиацию для противостояния России и Китаю

Боятся войны с Россией или Китаем, считают эксперты. Соединенные штаты Америки фактически начали подготовку к войне с Россией или Китаем.
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В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
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Выявлено 143 случая заболевания коронавирусом в Подмосковье за сутки

Всего по 1 случаю коронавируса подтвердили в Рузском округе, Протвине, Мытищах, Талдоме, Солнечногорске, Зарайске, Егорьевске и прочих муниципалитетах.
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Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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