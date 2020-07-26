Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.В источнике
С чего всё началось
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РИА Новостивчера в 12:16
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Московский Комсомолецвчера в 13:52