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Lenta.ru
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РИА Новостивчера в 12:16
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РИА Новости

Онищенко рассказал о специфических симптомах коронавируса

РИА Новостивчера в 16:37
Царьград

COVID-19 и грипп - не одно и то же. Онищенко объяснил, как не обмануться с симптомами

Царьградвчера в 14:11
Известия

Онищенко рассказал об отличиях гриппа и коронавируса

Известиявчера в 12:44
Московский Комсомолец

Специфические признаки: чем отличается грипп от коронавируса у детей

Московский Комсомолецвчера в 13:52
РЕН ТВ

Онищенко назвал различия симптомов при гриппе и COVID-19

РЕН ТВвчера в 13:01
URA.Ru

Онищенко раскрыл, как отличить грипп от коронавируса у детей

URA.Ruвчера в 12:47
РБК

Онищенко назвал отличия симптомов при гриппе и COVID-19

РБКвчера в 14:00
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На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАССвчера в 12:29
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новостивчера в 01:00
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Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы

Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Веснавчера в 05:40
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета25 июля в 07:07
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Участник «Лиги справедливости» уличил Джосса Уидона в трусости

Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в фильме "Лига справедливости", вновь обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, который был вынужден завершить работу после того, как проект покинул Зак Снайдер.
Kinonews.ruвчера в 15:48
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