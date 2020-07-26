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Lenta.ru
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Онищенко озвучил специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко назвал различия симптомов при гриппе и COVID-19

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Онищенко назвал отличия симптомов при гриппе и COVID-19

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COVID-19 и грипп - не одно и то же. Онищенко объяснил, как не обмануться с симптомами

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Онищенко раскрыл, как отличить грипп от коронавируса у детей

URA.Ru12:47
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Онищенко рассказал об отличиях гриппа и коронавируса

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Онищенко озвучил специфические симптомы коронавируса

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