Death Stranding потеряла лидерство в чарте продаж Steam

Чарт продаж Steam с 19 по 26 июля: Valve Index VR Kit; PUBG — Survivor Pass: Payback; Death Stranding; PUBG; Sea of Thieves; Halo: The Master Chief Collection; Carrion; Satisfactory; The Elder Scrolls Online (Crown Packs); Divinity: Original Sin 2. ПК-версия Death Stranding поступила в продажу 14 июля.