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BFM.ru
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он отметил, что при гриппе пневмония — вторичное явление.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РИА Новости12:16
Подробнее о событии
Известия

Онищенко рассказал об отличиях гриппа и коронавируса

Известия12:44
РЕН ТВ

Онищенко назвал различия симптомов при гриппе и COVID-19

РЕН ТВ13:01
АБН

Геннадий Онищенко назвал отличия коронавируса от гриппа

АБН12:50
BFM.ru

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

BFM.ru12:47
ФАН

Онищенко назвал основные отличия гриппа от коронавируса

ФАН13:28
News.ru

Онищенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

News.ru12:44
РИА Новости

Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса

РИА Новости12:16

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС12:29
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Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru05:49
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Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета05:37
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости12:29