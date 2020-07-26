Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Смотрите также
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Мишустин: с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Ивлеевой
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он отметил, что при гриппе пневмония — вторичное явление.В источнике
С чего всё началось
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РИА Новости12:16
Подробнее о событии