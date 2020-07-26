Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он отметил, что при гриппе пневмония — вторичное явление.