Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Такие сроки назвал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс». По словам Онищенко, к осени в стране будет «большая прослойка» населения с иммунитетом.

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