Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОнищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Такие сроки назвал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс». По словам Онищенко, к осени в стране будет «большая прослойка» населения с иммунитетом.
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с чего всё началось

Онищенко заявил, что у властей нет права снова все запрещать в связи с коронавирусом

Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Интерфакс02:16

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Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

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Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но «вводить блокировку повторно нельзя»

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Онищенко заявил, что у властей нет права снова все запрещать в связи с коронавирусом

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Онищенко рассказал, когда вернется коронавирус и почему не надо вводить карантин

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Онищенко заявил, что у властей нет права снова вводить ограничения из-за пандемии

БИЗНЕС Online02:46

Онищенко: коронавирус вернется осенью. Но запреты не нужны

URA.Ru02:57
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
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Шоу-бизнес

Елена Малышева отправилась в США, чтобы навестить своих сыновей

ГлобалМСК.ру 03:13
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Кино

Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
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Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Ведомости 00:58
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Культура

Фестиваль короткометражного кино «Короче» пройдет в онлайн-формате

ТАСС 03:25
Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Общество

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05 июля в 01:40
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
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Политика

На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками

Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 05 июля в 04:30
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Политика

ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию

Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
РИА Новости 03:19
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
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Общество

В Саратовской области разрешили открыть турбазы и музеи

ProBalakovo вчера в 12:58
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Авто

Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа

Picsnews.net 01:40
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Политика

Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами

Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости 03:07
1
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском вчера в 12:54
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Единоборства

Порье: Хочу провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Легковес UFC Дастин Порье выразил желание во второй раз провести бой с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.
МонаВиста 02:08
Космос

Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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