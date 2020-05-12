Коронавирус
РИА НовостиОнищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
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Конечно, такое мотивированное злорадство, оно ни к чему. Смертность мы будем считать после окончания, пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп.
— Геннадий Онищенко, российский политикLive24 05:12
с чего всё началось
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.РИА Новости04:45
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«Хайп»: Онищенко оценил заявление FT о смертности в России от COVID-19
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