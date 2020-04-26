Коронавирус
ИзвестияОнищенко назвал условие для ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.РИА Новостивчера в 20:06
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Онищенко назвал возможный срок смягчения самоизоляции для пожилых людей
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