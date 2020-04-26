Коронавирус

ИзвестияИзвестияОнищенко назвал условие для ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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с чего всё началось

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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Онищенко рассказал, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

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Самоизоляцию для пожилых могут ослабить с наступлением тепла

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Газета.Ruвчера в 20:10

Онищенко назвал условие для ослабления режима самоизоляции для пожилых

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Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

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Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи

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Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

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Хоккей

Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»

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"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Культура

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
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Общество

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Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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Общество

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В Башкирии изменились правила поездки в сады во время режима самоизоляции.
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Опубликован проект нового расписания ОГЭ

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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
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В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
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Общество

В Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок

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Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен без определения победителя

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Здоровье

В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
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Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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