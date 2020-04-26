Коронавирус

ИзвестияИзвестияОнищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Читать в источнике
Комментировать105

Подробнее о событии

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Известия00:51

Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды

Газета.Ruвчера в 20:10

Онищенко рассказал, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

Московский Комсомолецвчера в 21:19

Онищенко назвал возможный срок смягчения самоизоляции для пожилых людей

Аргументы и Фактывчера в 21:13

Самоизоляцию для пожилых могут ослабить с наступлением тепла

News.ruвчера в 20:32

Онищенко оценил, когда можно будет ослабить самоизоляцию для пожилых

РЕН ТВвчера в 23:26

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

РИА Новостивчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество

Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»

Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
712
Религия

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
26
Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
209
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
45
Хоккей

«Металлург» предлагает Пашнину на 10 млн рублей больше, чем «Салават»

Ранее защитник зарабатывал в Уфе 60 миллионов в год, но из-за введения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават Юлаев» может предложить небольшие 35 миллионов.
Горобзор.ру 00:00
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

Есть еще неделя, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 24 апреля в 06:39
2K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Происшествия

В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом

Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
Волга Ньюс 05:39
10
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
4
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
93
Хоккей

Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян

Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
22
Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
495
Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Политика

Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»

Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости вчера в 13:21
20
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,4K
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
55
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
196
Культура

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате

С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».
Вечерняя Москва 24 апреля в 04:49
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
171
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
52
Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
417
Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
29
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
17
Экономика

Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме

Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме.
ТАСС 06:37
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
546
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

"Мстители: Финал" назван самым прибыльным фильмом 2019 года.
Клопс 07:12
2
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
130
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное