Коронавирус
ИзвестияОнищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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Онищенко назвал возможный срок смягчения самоизоляции для пожилых людей
Аргументы и Фактывчера в 21:13
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Общество
Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»
Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Религия
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Хоккей
«Металлург» предлагает Пашнину на 10 млн рублей больше, чем «Салават»
Ранее защитник зарабатывал в Уфе 60 миллионов в год, но из-за введения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават Юлаев» может предложить небольшие 35 миллионов.
Горобзор.ру 00:00
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Есть еще неделя, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 24 апреля в 06:39
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
В Самарской области умер еще один пациент с коронавирусом
Как уточняют в оперштабе, пациент "скончался на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы".
Волга Ньюс 05:39
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 12:55
Хоккей
Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян
Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.
Спорт-Экспресс 03:06
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Происшествия
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Политика
Песков назвал новый состав правительства РФ «блестящим и энергичным»
Правительство России профессионально работает в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:59
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Культура
Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате
С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».
Вечерняя Москва 24 апреля в 04:49
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Экономика
Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме
Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме.
ТАСС 06:37
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
"Мстители: Финал" назван самым прибыльным фильмом 2019 года.
Клопс 07:12
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34