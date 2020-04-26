Коронавирус

ИзвестияИзвестияОнищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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с чего всё началось

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РИА Новостивчера в 20:06

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Самоизоляцию для пожилых могут ослабить с наступлением тепла

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РЕН ТВвчера в 23:26

Онищенко рассказал, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

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Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

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Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды

Газета.Ruвчера в 20:10

Онищенко рассказал, когда могут ослабить самоизоляцию для пожилых людей

РИА Новостивчера в 20:06
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Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
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Политика

Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
3,9K
Общество

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

ТАСС 05:31
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,4K
Экономика

Соцобязательства бюджета оплатят в любом случае, заявил Силуанов

Социальные обязательства бюджета РФ являются приоритетом для правительства, они будут оплачены на фоне коронавируса в любом случае, заверил глава Минфина России Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 06:25
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Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
142
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
1
Общество

В России за сутки выявили 6361 случай заражения коронавирусом

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом вновь были выявлены в 83 российских регионах.
Planet Today 05:41
Общество

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
1
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
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Общество

Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья

В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
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Авто

Найден поддержанный автомобиль, не теряющий в цене 50 лет

Журналисты провели мониторинг цен на классический Porsche 911 первого поколения и оказалось, что данная модель практически не обесценилась за 50 лет.
32CARS.ru 03:51
12
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
Газета.Ru 04:26
1,2K
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
686
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Космос

В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО

Актуальные Новости вчера в 23:01
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Здоровье

В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.Ru 24 апреля в 21:26
421
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
44
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила на юбилей сыну дорогой подарок

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о подарке, который преподнесла своему сыну Жану на его 30-летие.
OvideO.ru 04:35
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Политика

Лукашенко вновь высказался против остановки экономики из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя останавливать предприятия и экономику страны из-за нового коронавируса, а нужно думать о том, что будет после окончания пандемии.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию

Rostov gazeta вчера в 12:54
684
Общество

Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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