Коронавирус
ИзвестияОнищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.РИА Новостивчера в 20:06
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Онищенко назвал возможный срок смягчения самоизоляции для пожилых людей
Аргументы и Фактывчера в 21:13
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В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
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Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
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