Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России

RT на русском06:15

Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ

ИА Красная Веснавчера в 17:49

Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных

Эхо Москвы03:05

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

РБК01:06

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

РИА Новости04:45

FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Ведомостивчера в 14:48

Почему смертность в Москве в апреле оказалась на 20% выше, чем в тот же период в другие годы?

BFM.ruвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
280
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество

Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ вчера в 09:57
2K
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
21
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
385
Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

AutoNews 03:14
17
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
258
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

ТАСС 05:41
3
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
47
Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда вчера в 07:13
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

Начальная цена лота составляет 1 миллион долларов. Гитару Курта Кобейна пустят с молотка на музыкальном аукционе.
ТК Звезда вчера в 19:43
6
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
90
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
40
Авто

Седан Mercedes-Benz S-класса обнажился до премьеры

В Сеть попало несколько фотографий Мерседеса S-класса нового поколения. Модель с индексом W223 предстала без маскировки на 99%.
Драйв 06:24
1
Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
44
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
1,7K
Происшествия

Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

Интерфакс вчера в 06:12
11
Киберспорт

Epic Games показала внешний вид страницы с достижениями в EGS

Компания Epic Games опубликовала скриншот, на котором показано, как будет выглядеть список достижений в Epic Games Store.
CyberSport.ru 04:17
1
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
1
Происшествия

Znak: Челябинского полицейского обвиняют в изнасиловании дубинкой

Следственным комитетом в Челябинске возбуждено уголовное дело, основным фигурантом которого стал сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции «Ленинский» города.
RuNews24.ru 06:16
6
Общество

Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
25
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
278
Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК вчера в 09:30
22
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
383
Экономика

Минкомсвязь: рекламные доходы СМИ по итогам года могут упасть на 30%

Минкомсвязь России ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за кризиса, связанного с коронавирусом, составит до 30% по итогам года, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 06:44
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
3
Политика

В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской

Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
1
Главное