Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

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Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 40

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Общество В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу. 44

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Происшествия Znak: Челябинского полицейского обвиняют в изнасиловании дубинкой Следственным комитетом в Челябинске возбуждено уголовное дело, основным фигурантом которого стал сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции «Ленинский» города. 6

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