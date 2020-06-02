Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения.

Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан.

Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации

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