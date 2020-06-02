Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйОнищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации

Бывший глава Роспотребнадзора, ученый Геннадий Онищенко заявил на телеканале «Звезда», что не видит надобности в обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан.
Читать в источнике
Комментировать85
Геннадий Онищенко
Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru вчера в 18:56

Подробнее о событии

Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса

РБКвчера в 20:48

Онищенко заявил об отсутствии необходимости в тотальной вакцинации

ИА Красная Веснавчера в 21:35

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Lenta.ruвчера в 18:56

Онищенко считает, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет научной необходимости

ТАССвчера в 18:12

Онищенко заявил о дилемме по вакцинации россиян от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 11:23

Тотальная вакцинация не потребуется: Онищенко объяснил, почему прививки от COVID-19 нужны не всем

Царьградвчера в 11:21

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

Интерфаксвчера в 10:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
32
Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

REGNUM 01:20
57
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
382
Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы вчера в 12:31
646
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
24
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
947
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,6K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
359
Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Известия 00:32
74
Политика

Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем

В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru вчера в 11:10
12
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
5
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
477
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
641
Футбол

Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Армия и оружие

Российский боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Shraibikus News 01:17
55
Происшествия

Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК вчера в 13:16
23
Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости вчера в 16:59
11
Здоровье

Рост умерших и заболевших: коронавирус в Самарской области стал непредсказуем

Появились новые данные федерального оперштаба. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области увеличилось до 2724 человек.
КТВ-Луч вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской

Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
8
Биатлон

Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе

Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
Чемпионат вчера в 07:03
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском вчера в 06:43
3
Космос

«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50
2
Общество

Дом Гитлера перестроят в полицейский участок

Министерство внутренних дел Австрии сообщило о планах переоборудования дома в городе Браунау-на-Инне, в котором родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер.
News.ru вчера в 09:47
2
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.
РБК 01:00
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
1
Здоровье

Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе

Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
67
Футбол

В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона

По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона.
LiveSport.ru вчера в 21:06
Общество

Минобороны перенесло военные сборы студентов

На фоне распространения коронавируса Минобороны перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июле–августе, на более поздний срок.
РБК 01:08
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
167
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное