Коронавирус
Евразия DailyОнищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса
В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда». По его мнению, в первую очередь, вакцина понадобится людям, которые входят в группу риска.
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Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru 18:56
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