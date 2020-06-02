Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения.

В тотальной вакцинации от коронавируса нет смысла, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который высказал свое мнение в эфире телеканала «Звезда». По его мнению, в первую очередь, вакцина понадобится людям, которые входят в группу риска.

Онищенко не видит смысла в тотальной вакцинации от коронавируса

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