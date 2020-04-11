Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве. "Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение", — объяснил он.
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Онищенко объяснил, зачем в Москве вводится пропускной режим

«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал Онищенко. Ранее в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в городе будут постепенно вводить пропускной режим.
Парламентская газетавчера в 13:30

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Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Моя Москва.онлайн03:09

Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве

Взгляд.ру02:58

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

РИА Новости01:56

Онищенко объяснил причины введения в Москве режима пропусков

News.ru02:27

Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве

Московский Комсомолец02:13

Работа на опережение. Онищенко объяснил, кого затронет пропускной режим

Телеканал 360°02:39

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводится пропускной режим

Парламентская газетавчера в 13:30
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Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Общество

Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса

Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
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Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
3
Политика

В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации

REGNUM 03:31
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Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
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Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе

Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
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Здоровье

Инфекционист оценила сообщения о кожном симптоме коронавируса

Ранее NEWS.ru сообщал, что пластиковые экраны для лица набирают популярность у россиян как средство защиты от коронавируса.
News.ru вчера в 21:56
3
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09 апреля в 09:17
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
49
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Здоровье

В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
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Происшествия

Заключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены

В УФСИН, наоборот, заявляют о том, что заключенные якобы напали на сотрудника колонии после провокации со стороны одного из зачинщиков конфликта.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 11:41
2,1K
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
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Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество

Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Бригады скорой помощи работают на износ, постоянно выезжая на вызовы.
Москва. Северо-Запад вчера в 07:03
1,4K
Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
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Общество

Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения.
BFM.ru 05:53
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Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
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Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Политика

Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией

Газета.Ru вчера в 07:20
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Футбол

Серия А может возобновиться 31 мая

Проведение матчей Серии А может быть возобновлено 31 мая. В пятницу карантин в Италии был официально продлен до 3 мая.
Матч ТВ 08:03
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Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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