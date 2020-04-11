Коронавирус
РИА НовостиОнищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве. "Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение", — объяснил он.
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с чего всё началось
«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал Онищенко. Ранее в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в городе будут постепенно вводить пропускной режим.Парламентская газетавчера в 13:30
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