Коронавирус
РИА НовостиОнищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании. Как сообщалось ранее, Вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу.
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«Повела себя как свинья-свиньей»: блогер Лена Миро о халатности коронавирусного доктора
Блокнот Ставрополь08:16
Первым пациентом с подозрением на болезнь оказался главный инфекционист края
Коммерсантъвчера в 11:51
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Политика
В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Музыка
Потап спел о том, что будет после «Карантина»
Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Общество
Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавирусом
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему мыло эффективно в борьбе с коронавирусом.
Политика
Что будет написано в бюллетене для голосования по Конституции
ЦИК РФ согласовал общий вид бюллетеня для голосования по внесению поправок в Конституцию.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Гаджеты
Huawei P40 и P40 Pro показали на новых рендерах
Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус
В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве
Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Общество
FT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии
Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Энергетика
Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года
Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Здоровье
«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы
За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям огромное состояние
Английский актер Дэниел Крейг утверждает, что не станет оставлять состояние в размере 125 миллионов фунтов стерлингов своим наследникам.