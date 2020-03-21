Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании. Как сообщалось ранее, Вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу.
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В Ставрополе продают рапорт на Ирину Санникову, обвиняемую в нарушении режима по коронавирусу

Регион online07:26

«Повела себя как свинья-свиньей»: блогер Лена Миро о халатности коронавирусного доктора

Блокнот Ставрополь08:16

Главный инфекционист Ставрополья признала, что заражала людей коронавирусом

URA.Ru03:58

Полиция проверяет ставропольского врача с коронавирусом за сокрытие поездки в Испанию

Newstracker.ru04:37

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

РИА Новости08:25

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

РБКвчера в 19:14

Первым пациентом с подозрением на болезнь оказался главный инфекционист края

Коммерсантъвчера в 11:51
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Политика

В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
RT на русском 05:47
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Здоровье

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
РБК 06:32
Общество

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК 08:06
Музыка

Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia вчера в 06:01
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 21:44
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ вчера в 06:09
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Общество

Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с коронавирусом

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему мыло эффективно в борьбе с коронавирусом.
АБН 06:39
Происшествия

На горящем складе завода в Подмосковье происходят взрывы

BFM.ru 07:51
Политика

Что будет написано в бюллетене для голосования по Конституции

ЦИК РФ согласовал общий вид бюллетеня для голосования по внесению поправок в Конституцию.
Ридус вчера в 07:19
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
РБК вчера в 14:19
Гаджеты

Huawei P40 и P40 Pro показали на новых рендерах

Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.
Astera 19 марта в 12:56
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18 марта в 20:50
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус

В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Общество

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Вечерняя Москва 04:21
Общество

FT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии

Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом.
ФАН 01:23
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Здоровье

«С самого начала принимались неадекватные решения». Как надо было бороться с вирусом и как это делают в Петербурге: интервью экс-главврача инфекционной больницы

За сутки число выросло на 54 случая. В Петербурге за день — плюс четыре заболевших.
Новая газета 08:42
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Шоу-бизнес

Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям огромное состояние

Английский актер Дэниел Крейг утверждает, что не станет оставлять состояние в размере 125 миллионов фунтов стерлингов своим наследникам.
Пятый канал вчера в 22:43
Как работают Яндекс.Новости?
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