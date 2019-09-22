Здоровье
РИА НовостиОнищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
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Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки. Этот врач устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется.
— Геннадий Онищенко, российский политикНациональная служба новостей 08:52
с чего всё началось
Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.Известиявчера в 17:02
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Онищенко раскритиковал врача, заявившего о возможном скачке смертности от рака в РФ
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