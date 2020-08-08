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RT на русском
RT на русском

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
 Роспотребнадзор.
Ведомостивчера в 11:04
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Газета.Ru

Онищенко оценил угрозу нового «смертельного вируса» из Китая

Газета.Ru03:06
РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса

РБК19:00
Lenta.ru

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Lenta.ru17:29
Комсомольская правда

«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Комсомольская правда18:05
РИА Новости

Онищенко прокомментировал сообщения о новом «смертельном вирусе» из Китая

РИА Новостивчера в 14:21
RT на русском

В Китае предупредили о распространении смертельно опасного вируса

RT на русскомвчера в 12:58
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 10:01

Безопасное для употребления количество пива определено

Соломатина отметила, что умеренное употребление пива может принести пользу: напиток улучшает обменные процессы в организме человека, а также способствует усваиванию пищи и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Безопасное для употребления количество пива определено
Live24вчера в 06:17
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Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов

Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео В Минск накануне выборов начали стягивать военную технику, о чем свидетельствуют видео и фото, публикуемые в соцсетях местными жителями, передает Аvia.pro.Ситуация в Белоруссии в последние недели довольно напряженная.
Вечерний курьер02:32

ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений

Как пояснил Муратов, такие украинские обстрелы нарушают 13-ю и 14-ю статьи Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв немеждународных конфликтов, так как первая запрещает акты насилия против гражданского населения, а вторая – нападение или уничтожение объектов жизнеобеспечения.
Журналистская правда7 августа в 11:34

ЦИК Белоруссии обещает пропускной режим на участках вечером 9 августа

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REGNUM02:01
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Эскадрильи ВКС вместо лёгких МиГ-35 закупают «тяжеловесы»: в западной прессе озабочены судьбой российского истребителя

Обозреватель Томас Ньюдик в военно-тематическом разделе зарубежного издания The Drive озабочен "проблемами" и судьбой российского истребителя поколения 4++ МиГ-35.
Военное обозрение02:57

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБКвчера в 08:18
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