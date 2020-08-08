Онищенко прокомментировал информацию о появлении нового вируса в Китае
Смотрите также
Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
Росстат: смертность россиян в июне выросла на 18,6%
Лоза резко ответил готовой жить на 50 тыс. рублей Утяшевой
Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Конор МакГрегор сообщил о женитьбе
Истребители Су-35 перехватили бомбардировщик США над Охотским морем
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей
Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей
Премьер-министр Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте
«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России
Минфин предложил сократить расходы на Крым
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Число заражений коронавирусом в США превысило 5 млн
Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
По информации Роспотребнадзора, в КНР регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов. Данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в КНР в 2009 году.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
Роспотребнадзор.
Подробнее о событии
«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае
Комсомольская правда18:05