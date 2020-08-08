Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Онищенко прокомментировал информацию о появлении нового вируса в Китае

По информации Роспотребнадзора, в КНР регистрируются случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов. Данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в КНР в 2009 году.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
 Роспотребнадзор.
Ведомостивчера в 11:04
Подробнее о событии
РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

РБК19:00
Комсомольская правда

«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Комсомольская правда18:05
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 09:43
РИА Новости

Онищенко прокомментировал сообщения о новом «смертельном вирусе» из Китая

РИА Новостивчера в 14:21
Известия

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Известиявчера в 13:58
RT на русском

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

RT на русскомвчера в 11:58
Lenta.ru

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Lenta.ru17:29

ЛНР уличила Зеленского в санкционировании военных преступлений

Как пояснил Муратов, такие украинские обстрелы нарушают 13-ю и 14-ю статьи Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв немеждународных конфликтов, так как первая запрещает акты насилия против гражданского населения, а вторая – нападение или уничтожение объектов жизнеобеспечения.
Журналистская правда7 августа в 11:34

В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформвчера в 08:42

Оркестр MusicAeterna представил онлайн-гид к предстоящему концерту

Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса запустил первый онлайн-гид к Хоровому концерту Альфреда Шнитке, который коллектив исполнит 1 октября в Государственной капелле Санкт-Петербурга и 3 октября в Большом зале Московской консерватории.
Культуромания6 августа в 06:39

Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
47