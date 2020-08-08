Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса
Смотрите также
Путин обсудил с Лукашенко задержание в Белоруссии 33 россиян
В МИД России раскритиковали позицию Украины по Минским соглашениям
Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
Льюис нокаутировал Олейника на турнире UFC в Лас-Вегасе
Конор МакГрегор сообщил о женитьбе
Описан необычный симптом коронавируса
Минздрав оценил возможность скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Абхазии зафиксировали первого туриста из России с коронавирусом
Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
В Белоруссии второй раз за неделю задержана глава штаба Тихановской
Почему Пантелеимону Целителю порой молятся неправильно
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 57 спутниками Starlink
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Льюис нокаутировал Олейника на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
Роспотребнадзор.
Подробнее о событии
«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае
Комсомольская правда18:05