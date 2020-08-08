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РБК
РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.В источнике
С чего всё началось
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил
 Роспотребнадзор.
Ведомостивчера в 11:04
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РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса

РБК19:00
RT на русском

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

RT на русскомвчера в 11:58
Lenta.ru

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Lenta.ru17:29
РИА Новости

Онищенко прокомментировал сообщения о новом «смертельном вирусе» из Китая

РИА Новостивчера в 14:21
Известия

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Известиявчера в 13:58
Комсомольская правда

«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Комсомольская правда18:05
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 10:01

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Мойка78вчера в 14:11
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Lenta.ruвчера в 19:05
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Минздрав оценил возможность скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса

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С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

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Аргументы и Факты7 августа в 02:22
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