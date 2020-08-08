Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS
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Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.В источнике
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«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае
Комсомольская правда18:05