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РБК
РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.В источнике
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РБК

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

РБК19:00
Комсомольская правда

«Ничего страшного не будет»: Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе в Китае

Комсомольская правда18:05
РИА Новости

Онищенко прокомментировал сообщения о новом «смертельном вирусе» из Китая

РИА Новостивчера в 14:21
Lenta.ru

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Lenta.ru17:29
Известия

Онищенко прокомментировал сообщения о новом вирусе из Китая

Известиявчера в 13:58
RT на русском

В Китае предупредили о распространении смертельно опасного вируса

RT на русскомвчера в 12:58
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 10:01

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов.
ТАСС7 августа в 14:15
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