Коронавирус
РИА НовостиОнищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал выводы американцев.Национальная служба новостей11:17
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Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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РИА Новости 22 апреля в 21:33
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 12:58
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
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Общество
Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянам
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег и призвала власти страны поддерживать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять.
Lenta.ru 10:22
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Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Гаджеты
В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE
В России начались продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE по цене от 39990 рублей, передает ТАСС.
Полит.ру вчера в 22:58
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
Шоу-бизнес
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Российская телеведущая оголила грудь в прямом эфире Instagram с Олесей Малибу, рассказав, сколько стоят ее экскорт-услуги.
Народные новости 05:37
Здоровье
Пенс: США провели более 5 млн тестов на коронавирус
Вашингтон, 25 апреля 2020, 02:30 — REGNUM В Соединенных Штатах было проведено около 5,1 млн тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе брифинга в Белом доме.
REGNUM 19:30
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении
Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Общество
Россияне собираются провести майские праздники на даче
Несмотря на все карантинные меры, россияне планируют провести майские праздники на даче.
ФедералПресс 20:45
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о ежедневных потерях экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников назвал ежедневные потери экономики страны из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:15
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru вчера в 16:55
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня вчера в 00:29
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Автоспорт
Хельмут Марко: Две гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля
«В Австрии пройдут две гонки, каждая в воскресенье – 5 и 12 июля», – заявил в эфире радиостанции спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Autosport.com.ru 07:15
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Наука
Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища
В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Технологии
Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков
Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.
Газета.Ru 15:45
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46