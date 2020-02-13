Общество
РИА НовостиОнищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае
Всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае был статистическим в связи с администрированием случаев заболевания по новому стандарту, пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на пресс-конференции по теме коронавируса.
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За сутки в провинции Хубэй от коронавируса погибли 116 человек
Комсомольская правда13 февраля в 20:16
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
Подругу акциониста Павленского арестовали во Франции
Подруга артиста Петра Павленского, который опубликовал интимные видео якобы с участием французского политика Гриво, арестована полицией за вмешательство в частную жизнь.
Политика
В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Экономика
Сбербанк допустил другие банки к «Яндекс.Кассе»
Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно, что ПАО «Сбербанк России» допустило другие банки к сервису мгновенных платежей «Яндекс.Касса».
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Футбол
За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов
Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Происшествия
В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров
Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Армия и оружие
США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд
ВМС США в воскресенье, 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Общество
Общественник признался в создании аккаунта в Facebook для Ландо
Сегодня, 16 февраля, член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов на своей странице в Facebook сообщил, что был тем человеком, который завел аккаунт в этой социальной сети для бывшего председателя ОП, Александра Ландо ныне находящегося под следствием.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа
В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Футбол
Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма
Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Происшествия