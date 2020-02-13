Общество

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае

Всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае был статистическим в связи с администрированием случаев заболевания по новому стандарту, пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на пресс-конференции по теме коронавируса.
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Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае

РИА Новости14 февраля в 05:03

Почти 52 тысячи человек заражены коронавирусом в провинции Хубэй

RT на русском13 февраля в 19:31

Как понимать китайскую статистику по коронавирусу

Ведомости13 февраля в 16:11

За сутки в провинции Хубэй от коронавируса погибли 116 человек

Комсомольская правда13 февраля в 20:16

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Китае выросло на 5090 человек

REGNUM13 февраля в 22:37

Более 100 человек умерли в Хубэе от коронавируса за сутки

Life.ru13 февраля в 20:12

Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло до 52 тысяч

Pravda.Ru13 февраля в 19:31
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество

Подругу акциониста Павленского арестовали во Франции

Подруга артиста Петра Павленского, который опубликовал интимные видео якобы с участием французского политика Гриво, арестована полицией за вмешательство в частную жизнь.
Вечерний курьер вчера в 17:02
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv 15 февраля в 12:56
Экономика

Сбербанк допустил другие банки к «Яндекс.Кассе»

Сегодня, 17 февраля 2020 года, стало известно, что ПАО «Сбербанк России» допустило другие банки к сервису мгновенных платежей «Яндекс.Касса».
Саминвестор 01:44
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Известия 14 февраля в 20:21
Футбол

За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов

Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
News.ru 14 февраля в 15:54
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Политика

Япония пока не подтвердила визит Абэ в Москву 9 мая

ТАСС 02:21
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия

В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
RT на русском вчера в 07:48
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Что происходит 15 февраля в 15:14
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС вчера в 07:52
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие

США испытали ракету Trident II, способную нести ядерный боезаряд

ВМС США в воскресенье, 16 февраля, испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE), способную нести ядерный боезаряд, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 00:56
Общество

Общественник признался в создании аккаунта в Facebook для Ландо

Сегодня, 16 февраля, член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов на своей странице в Facebook сообщил, что был тем человеком, который завел аккаунт в этой социальной сети для бывшего председателя ОП, Александра Ландо ныне находящегося под следствием.
FreeNews-Volga вчера в 02:49
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Игры

В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
CyberSport.ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Футбол

Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма

Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Евро-футбол.ру вчера в 15:28
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Происшествия

Пассажирский автобус съехал в кювет в Карелии

REGNUM вчера в 16:53
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