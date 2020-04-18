Коронавирус
Piter.tvОнищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. Так Онищенко ответил на критику систем от президента Белоруссии.
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с чего всё началось
В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.РИА Новости05:36
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