В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. Так Онищенко ответил на критику систем от президента Белоруссии.

Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России

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