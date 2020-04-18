Коронавирус
ИзвестияОнищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются. Так он ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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с чего всё началось
В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.РИА Новости05:36
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В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
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