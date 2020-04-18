Коронавирус
ФАНОнищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
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В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.РИА Новости05:36
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