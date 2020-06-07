Коронавирус
Газета.RuОнищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о необходимости «адекватных складывающейся ситуации» мер ограничений на фоне пандемии коронавируса. С этой точки зрения, эксперт заявил, что поддерживает выход из карантина в России.Национальная служба новостей10:13
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«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России
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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
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