Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.

с чего всё началось

Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН. По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать.

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