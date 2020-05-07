Коронавирус
Lenta.ruОнищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН. По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать.
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Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru 19:35
с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.Национальная служба новостей12:06
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