Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОнищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН. По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать.
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Геннадий Онищенко
Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru 19:35
с чего всё началось

Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой

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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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