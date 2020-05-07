Коронавирус
Lenta.ruОнищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН. По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать.
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Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим.
— Геннадий Онищенко, российский политикLenta.ru 19:35
с чего всё началось
Феликс Ершов заявил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее, но выходить из ограничений 12 мая сразу всей страной не стоит — нужно начинать с Москвы. Он также отметил, что в качестве примера в борьбе с коронавирусом в России стоит брать именно столицу.Национальная служба новостей12:06
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Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Дариги Назарбаевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение сенаторских полномочий 56-летней дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее отставка с поста спикера верхней палаты парламента является внутренним делом страны, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:37
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Футбол
Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»
Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Общество
Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 12:38
Общество
Минпросвещения обозначило сроки завершения учебного года в школах
Министерство просвещения выпустило рекомендации для регионов по срокам завершения учебного года в школах.
Новое Время 31 вчера в 10:22
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Армия и оружие
В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера
В России создают новый гусеничный бронетранспортер для работы в условиях Крайнего Севера.
Газета.Ru 20:38
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с защитником Антипиным
Магнитогорский "Металлург" расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, сообщается на странице Континентальной хоккейной лиги в Twitter.
РИА Новости 10:24
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 12:10
Здоровье
В Бурятии разрастается кижингинский очаг коронавируса
Очаг в Кижингинском районе распространился на Улан-Удэ и другие районы В Бурятии на 8 часов утра 6 мая зарегистрировано уже 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Байкал-Daily 02:58
Здоровье
В правительстве разъяснили, кому можно приехать в Находку
В Правительстве разъяснили, кому теперь можно будет посетить приморский город.
Deita.ru 19:51
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом
Коммерсантъ 12:12
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Происшествия
На Сахалине задержали браконьеров-краболовов
Пограничники в среду задержали на побережье залива Анива на юге Сахалина трех браконьеров-краболовов.
ТАСС 19:44
Политика
Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
Известия 14:36
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13