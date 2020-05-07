Феликс Ершов заявил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее, но выходить из ограничений 12 мая сразу всей страной не стоит — нужно начинать с Москвы. Он также отметил, что в качестве примера в борьбе с коронавирусом в России стоит брать именно столицу.

с чего всё началось

Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России. Об этом он поведал в эфире НСН. По его словам, даже в условиях карантина люди должны работать.

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