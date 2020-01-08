Общество
РИА НовостиОнищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники. По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются "бдением перед телевизором".
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Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.
— Геннадий Онищенко, российский политикURA.Ru 01:56
с чего всё началось
Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.URA.Ru01:56
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Армия и оружие
КСИР назвал Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани
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Армия и оружие
Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке
Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США.
Хоккей
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Общество
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Происшествия
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
Происшествия
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве
Армия и оружие
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Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Здоровье
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Армия и оружие
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Иранское информагентство «Тасним» выпустило новость о начале второй волны ракетных ударов по военным объектам США на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани» .
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Гаджеты
Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков
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Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли трое граждан США
Трое граждан США, среди которых один военнослужащий и двое контрактников Пентагона, стали жертвами атаки боевиков исламистской группировки «Аль-Шабаб» на военно-морскую базу Манда-Магогони в Кении.
Наука
Создан прототип ускорителя частиц на чипе
Политика
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Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
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Происшествия
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Армия и оружие
Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность
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Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
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Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
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Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.