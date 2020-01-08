Общество
Российская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.
— Геннадий Онищенко, российский политикURA.Ru 01:56
с чего всё началось
Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.URA.Ru01:56
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Экономика
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Армия и оружие
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«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
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Общество
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Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Политика
На Украине у границы с РФ хотят поставить памятник Бандере
О планах установить памятник идеологу украинского национализма в 40 километрах от российской границы сообщил после встречи в конотопским градоначальником мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Футбол
Мане стал лучшим футболистом года в Африке
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке.
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С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Наука
Создана карта вызываемых музыкой эмоций
Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.
Происшествия
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Гаджеты
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Общество
Назван правильный способ заварки чая
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Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
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Футбол
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Футбол
Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф
Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».