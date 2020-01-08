Общество

Российская газетаРоссийская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Читать в источнике
Комментировать107
Геннадий Онищенко
Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.
— Геннадий Онищенко, российский политикURA.Ru 01:56
с чего всё началось

Онищенко назвал две причины, почему длинные новогодние каникулы надо отменить

Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
URA.Ru01:56

Подробнее о событии

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Российская газета20:52

Онищенко пожаловался на безделье россиян в новогодние каникулы

РЕН ТВ18:41

Онищенко назвал две причины, почему длинные новогодние каникулы надо отменить

URA.Ru01:56

Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы

RT на русском11:06

Онищенко назвал негативные последствия новогодних каникул для страны и россиян

Телеканал 360°02:34

Онищенко заявил о необходимости отменить длинные новогодние каникулы

ФАН02:27

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

РИА Новости17:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Газета.Ru 12:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала дом в Майами

Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
StarHit.ru вчера в 06:00
Армия и оружие

Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран

Тегеран взял на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке.
Российская газета 18:55
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Общество

В Иране начались похороны генерала Сулеймани

В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
RT на русском 21:19
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС 14:06
Армия и оружие

США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
RT на русском 20:59
Наука

Наличие в доме собаки уменьшает риск развития шизофрении

В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Политика

В Латвии объяснили напряженные отношения с Россией санкциями США

Причиной недружелюбного отношения стран Прибалтики к России является угроза санкций со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканас.
Газета.Ru 21:50
Армия и оружие

Иран назвал удар по базе США мерой самообороны

Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
РБК 21:54
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Общество

Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
РЕН ТВ 05:55
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний озвучили врачи-психиатры.
Evo-rus.com вчера в 03:07
Политика

На Украине у границы с РФ хотят поставить памятник Бандере

О планах установить памятник идеологу украинского национализма в 40 километрах от российской границы сообщил после встречи в конотопским градоначальником мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
НТВ вчера в 04:12
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
Футбол

Мане стал лучшим футболистом года в Африке

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке.
Спорт-Экспресс 15:22
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Наука

Создана карта вызываемых музыкой эмоций

Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.
Профиль 08:34
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Гаджеты

Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

iXBT.com 04:06
Технологии

Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

ToDay News Ufa 05:15
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году

Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Волжская новь 05 января в 08:06
Гаджеты

Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Astera 04:37
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль 14:50
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК вчера в 13:52
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Бомбардир.ру 06:50
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Челси» Дринкуотера

Sport24.ru 08:52
Футбол

Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф

Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».
Sportbox.RU 19:40
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное