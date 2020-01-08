Общество

Российская газетаРоссийская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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Геннадий Онищенко
Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.
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