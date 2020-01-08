Общество
Российская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно.
— Геннадий Онищенко, российский политикURA.Ru вчера в 01:56
с чего всё началось
Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.URA.Ruвчера в 01:56
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Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы
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Онищенко назвал негативные последствия новогодних каникул для страны и россиян
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