Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

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