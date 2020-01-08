Общество
Российская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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с чего всё началось
Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.URA.Ruвчера в 01:56
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Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы
RT на русскомвчера в 11:06
Онищенко назвал негативные последствия новогодних каникул для страны и россиян
Телеканал 360°вчера в 02:34
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Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Происшествия
Украинский Boeing потерпел крушение в Тегеране
Boeing 737-800, выполнявший рейс «Международных авиалиний Украины» Тегерана – Киев, потерпел крушение через две минуты после взлета из аэропорта иранской столицы, передает .
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Энергетика
Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США
Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Гаджеты
Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона
В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
На западе Ирака уничтожен американский беспилотник
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность
США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Фигурное катание
Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц после шоу Навки
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Армия и оружие
Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.