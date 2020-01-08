Общество

Российская газетаРоссийская газетаОнищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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с чего всё началось

Онищенко назвал две причины, почему длинные новогодние каникулы надо отменить

Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 01:56

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Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Российская газетавчера в 20:52

Онищенко назвал две причины, почему длинные новогодние каникулы надо отменить

URA.Ruвчера в 01:56

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

РИА Новостивчера в 17:38

Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы

RT на русскомвчера в 11:06

Онищенко назвал негативные последствия новогодних каникул для страны и россиян

Телеканал 360°вчера в 02:34

Онищенко заявил о необходимости отменить длинные новогодние каникулы

ФАНвчера в 02:27

Онищенко пожаловался на безделье россиян в новогодние каникулы

РЕН ТВвчера в 18:41
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Происшествия

Украинский Boeing потерпел крушение в Тегеране

Boeing 737-800, выполнявший рейс «Международных авиалиний Украины» Тегерана – Киев, потерпел крушение через две минуты после взлета из аэропорта иранской столицы, передает .
YA62.ru 00:51
Шоу-бизнес

Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман

Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Экспресс газета вчера в 10:34
Энергетика

Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Газета.Ru вчера в 20:58
Гаджеты

Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона

В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
iXBT.com 01:47
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:29
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

На западе Ирака уничтожен американский беспилотник

Avia.pro 06 января в 07:33
Футбол

Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
RT на русском вчера в 15:23
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Российская газета 02:26
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Тольятти-Новости 02:34
Армия и оружие

Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников.
ТК Звезда вчера в 11:35
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru вчера в 16:34
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

iXBT.com 00:16
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Политика

Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Народные новости 02:24
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Фигурное катание

Болельщики одарили Загитову сотней тканевых солнц после шоу Навки

РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Гаджеты

Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
iXBT.com вчера в 18:44
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Политика

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани

"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Российская газета вчера в 17:10
Технологии

Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

ToDay News Ufa вчера в 05:15
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Хорошие новости вчера в 03:30
Армия и оружие

Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
REGNUM 01:57
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