Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ
Политик отметил, что студент не должен учиться, постоянно думая как прокормить себя. По словам Онищенко, успеваемость станет лучше, если размер стипендии будет не ниже прожиточного минимума (12 130 рублей), передает телеканал "360".В источнике
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Онищенко назвал размер достойной стипендии в России
Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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