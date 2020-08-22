Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ

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Политик отметил, что студент не должен учиться, постоянно думая как прокормить себя. По словам Онищенко, успеваемость станет лучше, если размер стипендии будет не ниже прожиточного минимума (12 130 рублей), передает телеканал "360".