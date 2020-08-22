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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Онищенко предложил увеличить размер студенческих стипендий в РФ

Политик отметил, что студент не должен учиться, постоянно думая как прокормить себя. По словам Онищенко, успеваемость станет лучше, если размер стипендии будет не ниже прожиточного минимума (12 130 рублей), передает телеканал "360".В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко. В некоторых российских регионах объявили, что будут повышать студентам стипендии. Условия получения повышенной стипендии нужно узнавать в каждом конкретном вузе.
URA.Ruвчера в 11:50
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RT на русском

Онищенко рассказал о желаемом размере стипендий

RT на русском19:15
URA.Ru

Онищенко назвал размер достойной стипендии в России

URA.Ruвчера в 11:50
Lenta.ru

Онищенко обозначил размер достойной стипендии

Lenta.ruвчера в 15:22
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Онищенко рассказал, какими должны быть стипендии в России

Газета.Ruвчера в 15:37
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Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

Телеканал 360°вчера в 13:53
Народные новости

Онищенко назвал достойный уровень стипендии для студентов в России

Народные новостивчера в 12:36
РИА Новости

Онищенко назвал размер достойной стипендии

РИА Новостивчера в 16:20

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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