Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вино. Инициатива затронет отечественных производителей. По мнению депутата, в России необходимо принять два закона: о виноградарстве и о виноделии.

Онищенко предложил заменить в России коньяк на вино

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