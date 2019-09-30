Политика

ЦарьградЦарьградОнищенко предложил заменить в России коньяк на вино

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вино. Инициатива затронет отечественных производителей. По мнению депутата, в России необходимо принять два закона: о виноградарстве и о виноделии.
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Онищенко предложил заменить в России коньяк на вино

Царьградвчера в 15:40

Винам повышают акцизный «градус»

Коммерсантъ FMвчера в 15:02

Вынужденная мера: повышение акцизов на вино

REGNUMвчера в 07:36

Онищенко прокомментировал резкое повышение акцизов на отечественное вино

ФАНвчера в 08:58
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Политика

Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело 11:06
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Авто

У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 10:08
Энергетика

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русском 12:22
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Хоккей

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Футбол

«Спартак» начинает переговоры с Тедеско

Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Энергетика

Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.
Известия 14:15
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Политика

В Крыму назначат нового председателя правительства

Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Культура

Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС

Ведомости 11:47
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Футбол

«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
Происшествия

В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО

Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры.
Комсомольская правда 11:17
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Энергетика

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:06
Шоу-бизнес

В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Общество

Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении

Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

Французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч.
News.ru 10:01
Политика

Глава МИД Германии приветствовал согласование «формулы Штайнмайера»

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию Борис Грызлов ранее сообщил, что "формула Штайнмайера", предполагающая в том числе вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, была согласована в Минске всеми участниками переговорного процесса.
Экономика сегодня 15:16
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