Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Введение в России четырехдневной рабочей недели опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма среди населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает сайт kp.ru.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
Подробнее о событии
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru05:59
ТАСС

Онищенко: введение четырехдневной рабочей недели может поспособствовать росту алкоголизма

ТАСС04:37
RT на русском

Онищенко назвал главную опасность четырёхдневной рабочей недели

RT на русском03:47
РБК

Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

РБК05:38
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
815

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
РИА Новости04:32
717

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
1K

Лэмпард объяснил отсутствие Рюдигера в заявке на матч с «Ливерпулем»

Английский футбольный специалист Фрэнк Лэмпард, занимающий должность главного тренера в клубе "Челси", прокомментировал ситуацию с отсутствием игрока защиты Антонио Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем".
CT news02:28

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
701

Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль российских и аргентинских чиновников в «кокаиновом деле»

Спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость "кокаинового дела" и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков.
Новая газета07:40
3

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
31

На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила пресс-служба биржи в понедельник, 21 сентября.
РБК07:57