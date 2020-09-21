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Газета.Ru
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Введение в России четырехдневной рабочей недели опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма среди населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает сайт kp.ru.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
Подробнее о событии
ТАСС

Онищенко: введение четырехдневной рабочей недели может поспособствовать росту алкоголизма

ТАСС04:37
РБК

Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

РБК05:38
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru05:59
Anews

Онищенко связал четырехдневную рабочую неделю с ростом алкоголизма

Anews07:18
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русском10:39
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,2K

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
1,2K

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,6K

В Туле на 9 перекрестках установлены новые камеры фотовидеофиксации

21 сентября министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал работу 30 новых стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Тульские СМИ11:00
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