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Газета.Ru
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Введение в России четырехдневной рабочей недели опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма среди населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает сайт kp.ru.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
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РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

РИА Новости02:26
Газета.Ru

Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru05:59
ТАСС

Онищенко: введение четырехдневной рабочей недели может поспособствовать росту алкоголизма

ТАСС04:37
RT на русском

Онищенко назвал главную опасность четырёхдневной рабочей недели

RT на русском03:47
РБК

Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

РБК05:38
URA.Ru

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

URA.Ru18:15
Комсомольская правда

Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Комсомольская правда17:48

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
25

Елена Утемова назначена новым руководителем владимирской медицины

Фото Минздрава РФ Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова подтвердила Зебра ТВ, что с понедельника, 21 сентября, к исполнению обязанностей директора регионального департамента здравоохранения приступила Елена Утемова — соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин.
Зебра ТВ02:29
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