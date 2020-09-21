Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Смотрите также
Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки
Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса
Введение в России четырехдневной рабочей недели опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма среди населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает сайт kp.ru.В источнике
С чего всё началось
Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!
Первый - наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.
Комсомольская правда17:48
Подробнее о событии