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РБК
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
Подробнее о событии
Российская газета

Онищенко рассказал о главных опасностях начала учебного года

Российская газета00:34
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

URA.Ruвчера в 07:41
Lenta.ru

Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Lenta.ru23:42
РИА Новости

Онищенко назвал главную опасность учебного года

РИА Новости22:42
Телеканал 360°

Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Телеканал 360°вчера в 08:54
News.ru

Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

News.ruвчера в 08:15
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

РБК00:29

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ruвчера в 14:03
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National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

Конструкторам, работавшим над беспилотной версией российского перспективного танка T-14 «Арматa», удалось решить проблему, присущую любой машинe c дистанционным управлением, a именно обеспечение техники «ситуационной осведомленностью», пишет американское издание National Interest.
National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»
Известия23:26

Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

Писатель и публицист Дмитрий Быков, снисходительно отозвавшись об альтернативных отравлению версиях комы политика Алексея Навального, выразил мнение, что полное его устранение ни в чьи планы не входило.
ЗакC.Рувчера в 06:59
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Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР, в числе прочих прямо заявили, что не считают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.рувчера в 16:30
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40
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