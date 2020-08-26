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РБК
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
Подробнее о событии
News.ru

Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

News.ruвчера в 08:15
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

РБК00:29
RT на русском

Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью

RT на русском00:19
Lenta.ru

Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Lenta.ru23:42
Телеканал 360°

Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Телеканал 360°вчера в 08:54
РИА Новости

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

РИА Новости02:42
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

URA.Ruвчера в 07:41

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
5,1K

С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой

Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подогорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news24 августа в 10:04
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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