Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
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В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус
С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
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