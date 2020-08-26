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РБК
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
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РИА Новости

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

РИА Новости02:42
News.ru

Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

News.ruвчера в 08:15
RT на русском

Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью

RT на русском00:19
Lenta.ru

Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Lenta.ru23:42
Телеканал 360°

Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Телеканал 360°вчера в 08:54
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

РБК00:29
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

URA.Ruвчера в 07:41

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»
ТАСС06:12
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН05:52
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Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 85-летнего дедушки, который покончил с собой из-за того, что его обвинили в хранении наркотиков.
РЕН ТВ23 августа в 09:33
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