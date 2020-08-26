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РБК
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
Подробнее о событии
РИА Новости

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

РИА Новости02:42
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

РБК00:29
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

URA.Ruвчера в 07:41
Lenta.ru

Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Lenta.ru23:42
Телеканал 360°

Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Телеканал 360°вчера в 08:54
News.ru

Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

News.ruвчера в 08:15
RT на русском

Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью

RT на русском00:19

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Суд ужесточил наказание четверым виновникам обрушения крыши на ЗиКе

Свердловской областной суд изменил с условного на реальное наказание обвиняемым по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека.
РБК Екатеринбург04:11
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48