Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Смотрите также
Зеленский пообещал создать площадку для переговоров по Крыму
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
Малышка Лиза Галкина перепела хит Кипелова «Я свободен»
Встреча советников лидеров «нормандской четверки» отменена
Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ
Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой
Главу томского штаба Навального вызвали в полицию для опроса
СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
Врачи предварительно диагностировали у главы Тувы пневмонию
УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус
С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
Подробнее о событии