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РБК
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
URA.Ruвчера в 07:41
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РИА Новости

Онищенко предупредил о вспышках гриппа с началом учебного года

РИА Новости02:42
РБК

Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

РБК00:29
News.ru

Онищенко предупредил о возможных вспышках гриппа с началом учебного года

News.ruвчера в 08:15
Lenta.ru

Онищенко назвал главную опасность начала учебного года

Lenta.ru23:42
Телеканал 360°

Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Телеканал 360°вчера в 08:54
RT на русском

Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью

RT на русском00:19
URA.Ru

Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус

URA.Ruвчера в 07:41

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки

Аренда VIP-палаты в элитной клинике, где якобы собралась рожать звезда, обходится в 2 млн рублей - здесь появлялись на свет дети Ксении Бородиной, Кристины Асмус и других Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка может ждать ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Толк02:14
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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Переболевшим коронавирусом посоветовали отказаться от ряда продуктов

Врач-терапевт Алла Романенко утверждает, что после болезни человеку лучше перейти на богатую витаминами пищу, есть больше овощей и фруктов, а также пить отвар шиповника, что несомненно поможет человеку восстановиться после болезни и приведет к повышению тонуса.
Evo-rus.com03:10
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