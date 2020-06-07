Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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с чего всё началось

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Национальная служба новостейвчера в 10:13

Подробнее о событии

Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве

Lenta.ruвчера в 20:38

В России инфицированы COVID-19 еще 8 984 человек

Национальная служба новостей03:55

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

РБКвчера в 21:58

Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина

Вечерняя Москвавчера в 20:52

Онищенко призвал решительнее снимать в Москве ограничения по COVID-19

Известия05:50

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Газета.Ruвчера в 19:52

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

РИА Новостивчера в 19:50
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Авто

Audi RS Q8 получил 1000-сильный мотор

SpeedMe 05 июня в 00:30
1
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
2,6K
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
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Общество

Королевская семья показала трогательное фото принца Уильяма с детьми

Фото из официального аккаунта герцогов в Instagram (@ kensingtonroyal) Герцоги Кембриджские активное участие принимают в общенациональной волонтерской деятельности и привлекают к благотворительности своих детей.
Версия.Инфо 00:25
Общество

В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом

В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара вчера в 04:44
322
Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
2
Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
7
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 04 июня в 01:24
10
Наука

Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Популярная механика 05 июня в 05:28
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
16
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
468
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
3
Экономика

Вырастут ли цены на продукты после пандемии

Эксперт подчеркнул, что из-за снизившейся платежеспособности россиян упал спрос на продукты, а значит, и цены снижаются.
URA.Ru 02:57
1
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
629
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
873
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Технологии

Оценена важность установки антивируса на смартфон

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский посоветовал установить антивирус на смартфоны с операционной системой (ОС) Android.
МедиаПоток 04:38
21
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия 05 июня в 09:50
2,2K
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
158
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
170
Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
639
Наука

В «режим сжигания жира» может переходить организм человека

По одной из версий ученых, во время активным занятием в спортивном зале на уровне 60 процентов от максимального ритма работы сердца, организм человека может переходить в «режим сжигания жира», который идеально подходит для сброса лишнего веса.
Evo-rus.com 00:11
18
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
12
Здоровье

Врачи дали россиянам советы по питанию в жаркую погоду

iReactor 05:08
1
Музыка

Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»

Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости вчера в 18:13
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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