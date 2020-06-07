Коронавирус
РИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.Национальная служба новостейвчера в 10:13
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