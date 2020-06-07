Коронавирус
РИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
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с чего всё началось
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.Национальная служба новостейвчера в 10:13
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«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России
Национальная служба новостейвчера в 10:13
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В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
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Lenta.ru вчера в 17:08
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В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
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Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
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Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
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РИА Новости вчера в 13:55
Футбол
Шестая волна тестирования не выявила новых случаев коронавируса в АПЛ
Ранее английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт вчера в 16:33
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Общество
Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры
Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 04 июня в 20:51
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
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Армия и оружие
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Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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С начала года товарооборот России и Китая упал на 4,3%
С января по май товарооборот России и Китая сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 01:29
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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
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Темпы распространения коронавируса в мире увеличились
Темпы распространения коронавируса в мире увеличились.
Evo-rus.com 00:34
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Авто
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Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
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Гаджеты
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Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Оценена необходимость установки антивируса на смартфон
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Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
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Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
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