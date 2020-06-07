Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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с чего всё началось

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Национальная служба новостейвчера в 10:13

Подробнее о событии

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

РБКвчера в 21:58

Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве

Комсомольская правдавчера в 21:05

Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве

Lenta.ruвчера в 20:38

Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина

Вечерняя Москвавчера в 20:52

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Газета.Ruвчера в 19:52

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

РИА Новостивчера в 19:50

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Национальная служба новостейвчера в 10:13
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
117
Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Происшествия

В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
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Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
9
Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
6
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1K
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
965
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»

Lenta.ru вчера в 17:08
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Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель стал причиной смерти мужчины с ребенком

REGNUM 00:24
13
Религия

Близится Святая Троица: как провести 7 июня, и что категорически запрещено

В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
КТВ-Луч 05 июня в 15:00
Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости вчера в 03:58
39
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
2,3K
Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости 04 июня в 09:44
6
Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Футбол

Шестая волна тестирования не выявила новых случаев коронавируса в АПЛ

Ранее английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт вчера в 16:33
Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
58
Общество

Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры

Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 04 июня в 20:51
18
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
6
Армия и оружие

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
5
Экономика

С начала года товарооборот России и Китая упал на 4,3%

С января по май товарооборот России и Китая сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 01:29
1
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
5
Здоровье

Темпы распространения коронавируса в мире увеличились

Темпы распространения коронавируса в мире увеличились.
Evo-rus.com 00:34
12
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru 05 июня в 20:34
27
Авто

В России появились новые модификации Skoda Superb

Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
Автоновости дня 05 июня в 10:52
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
46
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
1
Технологии

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон

На какие смартфоны нужно устанавливать антивирусное приложение, рассказал эксперт в области IT Алексей Кричевский.
Волгоградская правда 00:15
9
Армия и оружие

Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
6
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
65
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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