Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".

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