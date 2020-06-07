Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
Читать в источнике
Комментировать665
с чего всё началось

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Национальная служба новостейвчера в 10:13

Подробнее о событии

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

РБКвчера в 21:58

Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве

Комсомольская правдавчера в 21:05

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

РИА Новостивчера в 19:50

Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве

Lenta.ruвчера в 20:38

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Газета.Ruвчера в 19:52

Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина

Вечерняя Москвавчера в 20:52

«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России

Национальная служба новостейвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Известия вчера в 21:40
1,2K
Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
515
Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
150
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
439
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Общество

Мадонна на костылях пришла на марш памяти Джорджа Флойда в Лондоне

Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в США после применения полицейскими удушающего приема.
Актуальные Новости 01:39
3
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
120
Политика

Трамп ожидал большее число протестующих в Вашингтоне

Rambler News Service 02:08
2
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 05 июня в 04:41
633
Политика

Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
3,8K
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
55
Политика

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства

Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
1,3K
Армия и оружие

Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе

Военное дело вчера в 07:24
44
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

Lenta.ru вчера в 17:08
43
Общество

Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
27
Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске

В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
6
Общество

ПФР предупредил о новой схеме мошенников с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о новой схеме, по которой мошенники обманывают граждан.
ГТРК Вятка вчера в 12:05
1K
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
71
Авто

В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире

Тарантас Ньюс вчера в 01:34
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
26
Наука

Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»

В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Общество

Стали известны новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.
Вечерняя Москва 00:38
8
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
300
Политика

Песков рассказал, в каком случае вступят в силу поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае поправки вступят в силу.
Infox.ru 05 июня в 07:51
212
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
5
Общество

В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
6
Политика

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
36
Наука

Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жёстких дисках

МедиаПоток 05 июня в 04:42
3
Здоровье

В Минздраве рассказали о переломе ситуации с коронавирусом в РФ

Ситуацию с коронавирусом в стране удалось переломить, заявил заместитель главы ведомства в ходе круглого стола "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы".
Экономика сегодня 05 июня в 13:40
133
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Григорьевич Онищенко
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное