Коронавирус
РИА НовостиОнищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
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Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление режима самоизоляции в России. Российский лидер Владимир Путин считает, что стране необходимо как можно скорее выйти из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.Национальная служба новостейвчера в 10:13
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«Это надо взламывать». Онищенко выступил за отмену самоизоляции в России
Национальная служба новостейвчера в 10:13
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«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
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В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
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Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
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Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
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Вечерняя Москва вчера в 08:49
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Чехия высылает двух сотрудников российского посольства
Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело вчера в 07:24
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
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Общество
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В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
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Общество
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В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
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Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»
В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае поправки вступят в силу.
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За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
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Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
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Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
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Экономика сегодня 05 июня в 13:40